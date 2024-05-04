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Смертельное ДТП под Орском унесло жизни троих взрослых и ребенка из Башкирии

Смертельное ДТП под Орском унесло жизни троих взрослых и ребенка из Башкирии

23:12, 04 май 2024

4 мая на трассе М-5 Урал в Оренбургской области произошла страшная авария. В результате столкновения большегруза и внедорожника погибли четыре человека, еще двое, включая ребенка, получили тяжелые травмы.

Авария произошла около 19:00 на подъезде к городу Орск. По предварительной информации, Nissan X-Trail, в котором находились жители башкирского города Салавата, столкнулся с большегрузом.

В момент удара в салоне внедорожника находились четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок. Все они, к сожалению, погибли на месте происшествия.

35-летний водитель Nissan и его 9-летняя дочь получили серьезные травмы. Их доставили в больницу города Медногорска, где за их жизнь сейчас борются врачи.

Водитель большегруза, по имеющимся данным, не пострадал.

На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ
Теги: аварии происшествия
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