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«Никаких следов людей»: отчаянные поиски пропавших в Уфе детей не дают результатов

«Никаких следов людей»: отчаянные поиски пропавших в Уфе детей не дают результатов

15:23, 05 май 2024

После более месяца безрезультатных поисков двух несовершеннолетних друзей, пропавших без вести 30 марта в Уфе, добровольцы поисково-спасательного отряда БаРС предприняли очередную попытку отыскать следы подростков в выходные. На этот раз группа волонтеров сосредоточила усилия вдоль берегов реки Белая и в прилегающих лесных массивах.

Накануне были тщательно обследованы 16 километров участка вдоль реки пешими поисковыми группами. Кинологический расчет, вооруженный собаками-ищейками, параллельно прочесывал 4-километровый отрезок территории. Дополнительно беспилотные летательные аппараты обеспечили воздушный мониторинг шестикилометровой зоны поиска с высоты птичьего полета.

К сожалению, несмотря на масштабную операцию, поиски двух друзей — Артема С., 13 лет и Дениса П., 14 лет — вновь не принесли результата. Как сообщили представители отряда, были обнаружены многочисленные следы пребывания диких животных, однако никаких явных признаков недавнего присутствия людей в этом районе зафиксировано не было. Болотистая местность в некоторых областях дополнительно затрудняла поисковые работы.

Тем не менее, участники отряда не теряют надежды и объявили о планах возобновить поиски в ближайшие выходные. Координаторы призвали всех неравнодушных жителей Уфы присоединиться к предстоящей поисковой операции. Любой желающий внести свой вклад в усилия по обнаружению пропавших мальчиков может оставить заявку в соответствующем разделе группы отряда БаРС в социальной сети «ВКонтакте».

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия поиск
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