В Башкирии подросток получил ножевое ранение в грудь
20:33, 05 май 2024
В Иглино произошел инцидент: 17-летнего подростка ранили ножом в грудь. Как сообщает телеграм-канал «Честный репортаж», пострадавший юноша был доставлен в больницу. По данным источников, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
После задержания подозреваемые были доставлены в отдел полиции для допроса.
«Подозреваемый в нанесении ножевого ранения доставлен в отдел полиции. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту будет принято процессуальное решение», — сообщили в МВД по РБ.
В настоящее время мотивы преступления и точные обстоятельства происшествия выясняются.
Читайте также:В Башкирии мужчина жестоко расправился с двумя женщинами
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Межгорье жена второй раз проткнула мужа ножом
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе женщина ранила ножом в живот своего сожителя
Происшествия в Башкирии
В Мелеузе в ходе пьяной ссоры мужчина получил ножевое ранение от своей сожительницы
Происшествия в Башкирии
В Куюргазинском районе злоумышленник ранил ножом сотрудника Росгвардии