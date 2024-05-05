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В Башкирии подросток получил ножевое ранение в грудь

В Башкирии подросток получил ножевое ранение в грудь

20:33, 05 май 2024

В Иглино произошел инцидент: 17-летнего подростка ранили ножом в грудь. Как сообщает телеграм-канал «Честный репортаж», пострадавший юноша был доставлен в больницу. По данным источников, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

После задержания подозреваемые были доставлены в отдел полиции для допроса.
«Подозреваемый в нанесении ножевого ранения доставлен в отдел полиции. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту будет принято процессуальное решение», — сообщили в МВД по РБ.

В настоящее время мотивы преступления и точные обстоятельства происшествия выясняются.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Иглино происшествия
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