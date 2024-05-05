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В Башкирии погибший под колесами лесовоза ребенок рос в многодетной семье

В Башкирии погибший под колесами лесовоза ребенок рос в многодетной семье

20:47, 05 май 2024

В Белорецком районе Башкирии произошла страшная трагедия, которая потрясла местное село: в ДТП оборвалась жизнь шестилетнего мальчика.

В пятницу, 3 мая, мальчик катался на велосипеде со своими сверстниками по улице Матросова в селе Тирлянский, когда неожиданно попал под задние колеса прицепа, груженного лесом и буксируемого КамАЗом. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и ребенок скончался на месте происшествия.

Видеозапись с места трагического инцидента была опубликована в пресс-службе дорожной полиции. В настоящее время правоохранительные органы тщательно расследуют все обстоятельства произошедшего.

Как выяснилось, погибший ребенок воспитывался в многодетной семье. Его 26-летняя мать Гузель Г. является матерью-одиночкой, которая растит пятерых детей. Молодая женщина активно ведет социальные сети и делится фотографиями из семейной жизни. После трагедии она опубликовала душераздирающий пост: "Сыночек мой, как же так? Почему ты меня оставил? Зачем ты так рано ушел от нас, родной мой? Я просто не могу в это поверить".

Десятки пользователей социальных сетей выразили соболезнования семье, потерявшей ребенка.

"Мягких облачков тебе, ангелочек", - писали они. Однако, как это часто бывает, мнения о причинах трагедии разделились. Некоторые осуждали родителей за недосмотр за шестилетним ребенком, катавшимся на велосипеде без присмотра. Другие же сочувствовали водителю грузовика, перевозившего лес, и надеялись, что у него не возникнет больших проблем.

Согласно официальным данным ГИБДД, информация о происхождении груза и причинах выбора водителем данного маршрута не разглашается. Вечером того же дня Белорецкий межрайонный следственный отдел Следственного комитета Башкортостана подключился к расследованию гибели ребенка и направил ходатайство в прокуратуру о передаче материалов из ведения ГИБДД в Следственный комитет для проверки и принятия процессуального решения.

В Белорецком районе Башкирии грузовик насмерть задавил ребенка

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район происшествия ДТП
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