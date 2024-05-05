В Башкирии в крупном пожаре серьезно пострадали мужчина и женщина
21:24, 05 май 2024
5 мая в Дюртюлях, Башкирия, произошло ЧП – загорелись сразу три жилых дома. Пожар случился утром на улице Лесной, охватив пламенем три дома.
На борьбу с огнем прибыли пожарные МЧС и Роснефти, а также добровольцы из трех соседних сельсоветов. Спасателям удалось вынести из горящих зданий два пропановых и один кислородный баллон. Понадобилось полтора часа, чтобы локализовать пламя.
В результате происшествия пострадали 62-летние мужчина и женщина. Пытаясь самостоятельно потушить пожар, они отравились продуктами горения и получили ожоги. Пострадавших госпитализировали.
Помимо жилых домов, огонь повредил гараж, хозяйственную постройку и баню с предбанником. В одной из металлических построек сгорели два мотоблока и три мотоцикла.
На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, который устанавливает причину пожара.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии крупный пожар уничтожил два жилых дома, пять сараев и баню
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при попытке потушить баню пострадали два пенсионера
Происшествия в Башкирии
На улице Чкалова в Уфе сгорели несколько домов