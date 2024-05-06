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Школьница из Уфы стала жертвой жестокого буллинга и вымогательства

Школьница из Уфы стала жертвой жестокого буллинга и вымогательства

09:31, 06 май 2024

В микрорайоне Нагаево города Уфы 14-летняя школьница подверглась избиению и вымогательству со стороны своих сверстниц. Как сообщает телеграм-канал «Честно говоря», группа из четырех девочек-подростков подкараулила свою жертву на улице и нанесла ей телесные повреждения.

Затем, юные агрессорки отобрали у школьницы дорогой мобильный телефон и потребовали от нее ежедневного «оброка» в размере 500 рублей, а также единовременной выплаты 5500 рублей наличными.

По словам матери пострадавшей, конфликт разгорелся из-за того, что школьница случайно повредила телефон одной из своих обидчиц.

Не выдержав издевательств, мать юной жертвы обратилась в полицию с заявлением. В результате медицинского осмотра у девочки были зафиксированы гематомы, синяки и ссадины.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия
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