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На Уфу обрушился ураганный ветер - видео

На Уфу обрушился ураганный ветер - видео

09:55, 06 май 2024

Уфа столкнулась с разгулом стихии 6 мая. С самого утра мощные порывы ураганного ветра начали сеять хаос и разрушения в башкирской столице. Очевидцы стали свидетелями угрожающей силы природной стихии, оставившей после себя печальные последствия.

Ураган не пощадил городскую инфраструктуру. На Молодежном бульваре в районе дома №10 ветер буквально снес массивную металлическую конструкцию. А на перекрестках улиц Пушкина и Гоголя, а также на проспекте Октября, 78/3, могучие порывы повалили деревья. Не обошлось без потерь и на улице Карла Маркса, где часть кровли одного из зданий была сорвана безжалостной стихией. Рядом с торговым центром "Планета" ветер уничтожил светофор.

По прогнозам синоптиков, облачная погода с прояснениями продержится в Уфе до 20:00 6 мая. Ожидаются кратковременные дожди. Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, временами его порывы могут достигать 20 м/с. Температура воздуха составит +8...+10°С.

Учитывая угрозу дальнейшего усиления ветра, Управление гражданской защиты Уфы призывает горожан к повышенной осторожности. Следует избегать нахождения вблизи деревьев, столбов электропередач, заборов, рекламных щитов и хрупких конструкций. Автомобилистам рекомендуется не парковаться рядом с зелеными насаждениями, линиями электропередачи и ненадежными постройками во избежание повреждений.

В Башкирии ураган снес крышу местной школы - видео

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Видео: соцсети
Теги: Уфа происшествия ураган
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