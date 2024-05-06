В Уфе ураганный ветер опрокинул ограждение на женщину - видео
10:29, 06 май 2024
Сегодня на строительной площадке по улице Зорге, 73/1 в Уфе произошло ЧП: обрушение ограждения. Информацию об инциденте в Единую дежурную диспетчерскую службу города (ЕДДС) сообщили очевидцы.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, в результате падения конструкции пострадала женщина. Потерпевшую незамедлительно доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники соответствующих служб.
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Автор: Семен Подгорный
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