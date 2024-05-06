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«Шок и оцепенение»: две семьи из Башкирии разбились на трассе в Орске

«Шок и оцепенение»: две семьи из Башкирии разбились на трассе в Орске

11:35, 06 май 2024

4 мая на трассе М-5 в Оренбургской области произошла ужасающая авария, унесшая жизни сразу четверых человек. По данным региональной Госавтоинспекции, около 18:30 на 207 километре водитель кроссовера Nissan X-Trail при совершении поворота в сторону Медногорска не предоставил преимущественного права проезда грузовику Scania. Фура с многотонным грузом букавльно смяла легковушку, в которой находились две семьи из Салавата.

Первая семья погибла почти полностью. 30-летний Марсель Г., который на следующий день должен был отпраздновать свой 31-й день рождения, его 29-летняя супруга Юлия и их 8-летняя дочь погибли на месте. Марсель ранее пробовал свои силы в предпринимательстве, организовав производство мебели, но этот бизнес просуществовал недолго.

Трагическим совпадением стало то, что в день гибели Юлии ее мать Гульнара Х. отмечала свой день рождения. В социальных сетях женщина с нежностью вспоминала, как когда-то первый раз взяла свою новорожденную дочку на руки в тридцатиградусный мороз. Она называла Юлю яркой, жизнерадостной и сильной духом, способной преодолевать любые трудности. Многие знакомые до сих пор не могут поверить в ее безвременную кончину.

Во второй семье погибла 35-летняя Лилия Т. Ее муж и 8-летняя дочь с тяжелыми травмами были доставлены в больницу — они остались единственными выжившими в этом кошмаре на дороге. У Лилии остались записи в соцсетях, на которых запечатлено, как ее сын нежно усаживает младшую сестренку в детское автокресло, играя по правилам республиканской акции «Пристегнись и улыбнись».

Хотя в соцсетях уже высказывались предположения, что машина была перегружена, на самом деле конструкция Nissan X-Trail допускает перевозку до 7 человек, включая водителя. Но, увы, даже это обстоятельство не смогло предотвратить ужасную катастрофу, разлучившую две семьи с их мечтами и планами на ближайшее счастливое будущее. Вечная память погибшим.

Смертельное ДТП под Орском унесло жизни троих взрослых и ребенка из Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: происшествия аварии
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