Не выходил на связь более 10 дней: в Башкирии в квартире обнаружили тело мужчины
14:08, 06 май 2024
В минувшую среду, 1 мая, в Агидели разыгралась трагедия. Спасатели, выехавшие по вызову на улицу Первых Строителей, дом 12, обнаружили в квартире бездыханное тело 48-летнего мужчины.
Как сообщает издание "Огни Агидели" со ссылкой на данные экстренных служб, мужчина находился дома один. Дверь квартиры была заперта изнутри, а на связь с близкими и друзьями он не выходил более десяти дней.
Обстоятельства и причины произошедшего на данный момент выясняются сотрудниками правоохранительных органов.
Автор: Семен Подгорный
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