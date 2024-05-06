Не выходил на связь более 10 дней: в Башкирии в квартире обнаружили тело мужчины

14:08, 06 май 2024

В минувшую среду, 1 мая, в Агидели разыгралась трагедия. Спасатели, выехавшие по вызову на улицу Первых Строителей, дом 12, обнаружили в квартире бездыханное тело 48-летнего мужчины.

Как сообщает издание "Огни Агидели" со ссылкой на данные экстренных служб, мужчина находился дома один. Дверь квартиры была заперта изнутри, а на связь с близкими и друзьями он не выходил более десяти дней.

Обстоятельства и причины произошедшего на данный момент выясняются сотрудниками правоохранительных органов.

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Автор: Семен Подгорный