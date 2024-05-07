В Башкирии 26-летний парень изрезал свою мать и хотел покончить с собой
09:11, 07 май 2024
Вечером 5 мая в городе Ишимбае произошел инцидент: 26-летний мужчина, поссорившись с матерью, нанес ей ножевые ранения, а затем в состоянии аффекта угрожал покончить с собой.
Свидетели происшествия тут же вызвали полицию и скорую помощь. По словам одной из них, женщина, истекая кровью, выбежала на улицу и умоляла о помощи.
«Молодой человек, ее сын, в приступе гнева нанес ей раны. Причины его поступка нам неизвестны», — поделилась очевидица.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и медики обнаружили парня в состоянии аффекта, высказывающего угрозы самоубийства.
«Неизвестно, находился ли он под действием алкоголя или других веществ», — добавила девушка.
Благодаря слаженным действиям психолога, сумевшего разговорить и успокоить молодого человека, трагедию удалось предотвратить. Парня, а также его раненую мать, доставили в больницу.
По неподтвержденным данным, у мужчины может иметься психическое расстройство.
Состояние женщины после оказания медицинской помощи не представляет угрозы для жизни, и она была отпущена домой.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
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