В Башкирии произошел страшный пожар
11:35, 07 май 2024
Накануне вечером в селе Новотураево Ермекеевского района Башкирии произошел пожар, который нанес ущерб нескольким постройкам и стал причиной серьезных травм для одного из жителей.
Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы вечером. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты и добровольцы.
К моменту прибытия спасателей огонь уже охватил гараж, сарай, хозблок и автомобиль "Лада Гранта". Слаженным действиям огнеборцев удалось локализовать пламя и предотвратить его распространение на жилой дом.
В результате пожара пострадал 70-летний пенсионер. Мужчина получил термические ожоги 1-й и 2-й степени лица, кистей рук и правой ноги. Пострадавшего незамедлительно доставили в районную больницу.
Причины возгорания в настоящее время устанавливаются дознавателем МЧС России.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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