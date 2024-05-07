В Башкирии произошел страшный пожар

11:35, 07 май 2024

Накануне вечером в селе Новотураево Ермекеевского района Башкирии произошел пожар, который нанес ущерб нескольким постройкам и стал причиной серьезных травм для одного из жителей.

Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы вечером. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты и добровольцы.

К моменту прибытия спасателей огонь уже охватил гараж, сарай, хозблок и автомобиль "Лада Гранта". Слаженным действиям огнеборцев удалось локализовать пламя и предотвратить его распространение на жилой дом.

В результате пожара пострадал 70-летний пенсионер. Мужчина получил термические ожоги 1-й и 2-й степени лица, кистей рук и правой ноги. Пострадавшего незамедлительно доставили в районную больницу.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются дознавателем МЧС России.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ