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В Башкирии разыскивают 13-летнего мальчика

В Башкирии разыскивают 13-летнего мальчика

14:52, 07 май 2024

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Отклик" бьют тревогу: в Стерлитамаке пропал 13-летний мальчик.

Подросток ушел из дома 6 мая в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Поиски ведутся с момента его исчезновения, но пока безрезультатно.

Приметы:

  • Рост: 140 см
  • Телосложение: полное
  • Волосы: светлые
  • Одежда: черная кофта, серые трико (возможно, черные) или горчичные брюки, серые кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто видел пропавшего или обладает какой-либо информацией о его местонахождении, немедленно сообщить по телефону: 8 (987) 106-06-01 или 112.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак происшествия поиск
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