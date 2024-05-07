В Башкирии разыскивают 13-летнего мальчика
14:52, 07 май 2024
Волонтеры поисково-спасательного отряда "Отклик" бьют тревогу: в Стерлитамаке пропал 13-летний мальчик.
Подросток ушел из дома 6 мая в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Поиски ведутся с момента его исчезновения, но пока безрезультатно.
Приметы:
- Рост: 140 см
- Телосложение: полное
- Волосы: светлые
- Одежда: черная кофта, серые трико (возможно, черные) или горчичные брюки, серые кроссовки.
Волонтеры просят всех, кто видел пропавшего или обладает какой-либо информацией о его местонахождении, немедленно сообщить по телефону: 8 (987) 106-06-01 или 112.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети