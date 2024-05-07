В Башкирии разыскивают 13-летнего мальчика

14:52, 07 май 2024

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Отклик" бьют тревогу: в Стерлитамаке пропал 13-летний мальчик.

Подросток ушел из дома 6 мая в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Поиски ведутся с момента его исчезновения, но пока безрезультатно.

Приметы:

Рост: 140 см

Телосложение: полное

Волосы: светлые

Одежда: черная кофта, серые трико (возможно, черные) или горчичные брюки, серые кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто видел пропавшего или обладает какой-либо информацией о его местонахождении, немедленно сообщить по телефону: 8 (987) 106-06-01 или 112.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети