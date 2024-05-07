Стало известно, где сейчас ищут пропавших в Уфе подростков

21:31, 07 май 2024

В Башкирии продолжается масштабная операция по поиску двух несовершеннолетних жителей Уфы, которые пропали без вести более двух месяцев назад.

Павел Паличев и Дамир Адигамов, 13 и 14 лет соответственно, исчезли 30 марта после спортивных соревнований. Мальчики не вернулись домой, и их родители, обеспокоенные длительным отсутствием детей, вынуждены были обратиться в правоохранительные органы. С того момента все силы были брошены на розыск подростков.

Поисковые мероприятия, развернутые в Башкирии, не имеют прецедентов по своему масштабу и длительности. Усилия спасателей, полиции и волонтеров в течение двух месяцев были сосредоточены на обследовании обширной территории вдоль реки Белой в окрестностях Уфы — района, где мальчики были замечены в последний раз. За это время удалось обнаружить лишь рюкзаки и сапог.

Несмотря на отсутствие значимых зацепок, поисковая операция не прекращается ни на день. Добровольцы организации «ЛизаАлерт» еженедельно проводят массовые рейды, тщательно осматривая береговую линию и прибрежные районы. Как пояснила Гульнара Шайхутдинова, представитель пресс-службы отряда, осмотр одних и тех же территорий необходимо повторять после весеннего паводка, поскольку изменившийся ландшафт может открыть новые улики.

Масштабные поисковые усилия предпринимаются не только на земле, но и с воздуха. 7 мая спасатели обследовали на плавсредствах 68 километров береговой линии реки Белой, а сегодня в операцию был задействован вертолет республиканского МЧС. Волонтеры «ЛизаАлерт», поднявшиеся на борт, провели детальный визуальный осмотр акватории и прибрежных районов от Уфы до Красного Яра, обращая особое внимание на потенциально опасные скопления топляка.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: предоставлено поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт»