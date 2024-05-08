Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии рабочий сорвался с большой высоты и погиб

В Башкирии рабочий сорвался с большой высоты и погиб

09:06, 08 май 2024

Трагедия разыгралась на стройке многоквартирного жилого дома в Кировском районе Уфы. 39-летний плотник, сотрудник ООО «СтройПарк», погиб, упав с высоты восьмого этажа (более 24 метров).

Инцидент произошел 4 мая во время монтажа опалубки лестничного марша. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. В настоящее время Государственная инспекция труда по Республике Башкортостан проводит расследование несчастного случая, устанавливая его точные причины и обстоятельства.

«Будут проанализированы все материалы, опрошены очевидцы и должностные лица, ответственные за безопасность на объекте», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что это уже не первый случай гибели человека на стройках Уфы в текущем году. В связи с этим, Гострудинспекция республики призывает усилить контроль за соблюдением норм охраны труда на объектах строительства.

В Уфе ураганный ветер опрокинул ограждение на женщину - видео

Читайте также:

В Уфе ураганный ветер опрокинул ограждение на женщину - видео
Автор: Вадим Рудаков
Теги: Уфа происшествия несчастный случай
Читайте также

В Башкирии погиб плотник, упав с высоты
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб плотник, упав с высоты
Под Уфой на стройке дома в «Миловском парке» погиб ещё один рабочий
Происшествия в Башкирии
Под Уфой на стройке дома в «Миловском парке» погиб ещё один рабочий
В Башкирии разбился бетонщик, упав с высоты 19 этажа новостройки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии разбился бетонщик, упав с высоты 19 этажа новостройки
В Уфе погиб рабочий, сорвавшись с 50-метровой высоты
Происшествия в Башкирии
В Уфе погиб рабочий, сорвавшись с 50-метровой высоты


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok