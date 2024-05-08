В Башкирии рабочий сорвался с большой высоты и погиб

09:06, 08 май 2024

Трагедия разыгралась на стройке многоквартирного жилого дома в Кировском районе Уфы. 39-летний плотник, сотрудник ООО «СтройПарк», погиб, упав с высоты восьмого этажа (более 24 метров).

Инцидент произошел 4 мая во время монтажа опалубки лестничного марша. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. В настоящее время Государственная инспекция труда по Республике Башкортостан проводит расследование несчастного случая, устанавливая его точные причины и обстоятельства.

«Будут проанализированы все материалы, опрошены очевидцы и должностные лица, ответственные за безопасность на объекте», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что это уже не первый случай гибели человека на стройках Уфы в текущем году. В связи с этим, Гострудинспекция республики призывает усилить контроль за соблюдением норм охраны труда на объектах строительства.

Автор: Вадим Рудаков