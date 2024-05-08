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В Уфе обвалилась часть Зининского путепровода, на который потратили 1,3 миллиарда рублей

В Уфе обвалилась часть Зининского путепровода, на который потратили 1,3 миллиарда рублей

10:18, 08 май 2024

Жители Нагаево в Уфе были шокированы, обнаружив обвал на только что открытом Зининском путепроводе. Видеозапись мгновенно разлетелась по социальным сетям, вызвав бурную реакцию общественников.

С самого начала квартал Нагаево пережил массу проблем, связанных со строительством Зининского путепровода. Объект с многомиллионной сметой не сумели ввести в эксплуатацию вовремя из-за грубой ошибки в проектной документации. Следствие установило, что конструкция свай была рассчитана некорректно, что создавало опасность частичного обрушения в перспективе.

Спустя всего полгода после долгожданного открытия моста начались новые хлопоты. Местные жители засняли на видео, как в одном из мест просел грунт под пешеходной зоной, образовав глубокую воронку. По оценкам экспертов, диаметр ямы достигал 1,5 метров. Причиной обвала стала карстовая просадка грунта.

Увидев разверзшуюся пропасть, граждане были возмущены отсутствием реакции коммунальных служб. Активисты «Народного фронта» недоумевали, почему на место инцидента не прибыли аварийные бригады для локализации разрушений. Между тем, в администрации заверили, что о происшествии известно, и в ближайшее время будет организована засыпка повреждённого участка.

«Генподрядчик „Уралмостострой“ в рамках гарантийных обязательств 8 мая установит защитные ограждения, а с 20 мая начнётся засыпка бутом с последующим восстановлением тротуара», — прокомментировали в мэрии.
В Уфе на улице Бехтерева произошел обвал грунта

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В Уфе на улице Бехтерева произошел обвал грунта
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Народный фронт / t.me
Теги: Уфа происшествия
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