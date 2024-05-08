В квартире лопнули окна: в Уфе при пожаре погиб мужчина

17:01, 08 май 2024

Сегодня утром жители ул. Хадии Давлетшиной в Уфе стали свидетелями происшествия: из дома № 17/1 донесся громкий хлопок, похожий на взрыв. Как выяснилось, в этот момент в 9-этажном здании бушевал пожар, с которым боролись спасатели.

Как сообщили в спасательном ведомстве, возгорание произошло на первом этаже. Во время тушения пожара и произошел тот самый «взрыв», который напугал местных жителей.

Оказалось, что хлопок был вызван не чем иным, как лопнувшими окнами в горящей квартире. Сильный нагрев стекла не выдержал перепада давления и раскололся с характерным звуком.

Спасателям удалось локализовать огонь на площади 6 квадратных метров. К сожалению, при обследовании помещений был обнаружен труп мужчины.

«На месте происшествия работает дознаватель МЧС России. Причины пожара устанавливаются», — прокомментировали в ведомстве.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ