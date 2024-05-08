В Воронеже перевозивший более 30 военных из Башкирии автобус попал в аварию - видео
20:04, 08 май 2024
7 мая 2024 года в селе Архиповка Россошанского района Воронежской области произошло жуткое ДТП с участием автобуса, перевозившего 32 военнослужащих из Башкирии.
По предварительной информации, легковой автомобиль марки «Волга» на высокой скорости врезался в выехавший на встречную полосу автобус Yutong, в котором находились военнослужащие и два водителя. От удара «Волга» загорелась, а автобус, не удержав равновесие, опрокинулся на бок.
В результате столкновения водитель «Волги», 69-летний мужчина, погиб на месте. 11 военнослужащих, находившихся в автобусе, получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщает ИА «Башинформ», после осмотра в Россошанской ЦРБ все военнослужащие вернулись в свою часть.
Причины и обстоятельства аварии выясняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственного комитета.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
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