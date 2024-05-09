В Уфе волонтеры сообщили важные сведения о ходе поисков пропавших подростков

10:32, 09 май 2024

В Уфе уже больше месяца продолжаются поиски 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова, бесследно пропавших в начале мая. Огромный поисковый отряд волонтеров и спасателей, насчитывающий более 2100 человек, методично прочесывает берега и акваторию реки Белой, исследуя каждый сантиметр.

Несмотря на колоссальный объем проделанной работы — более 6200 пройденных километров и свыше 550 выполненных задач — пропавшие подростки по-прежнему не найдены.

Поисковые группы беспрестанно исследуют береговую линию, с особым вниманием осматривая труднопроходимые места возможного скопления наносов и завалов после весеннего паводка. Волонтеры и профессиональные спасатели МЧС разбирают оставшиеся на реке громадные нагромождения веток, мусора и топляка, обследуя каждый возможный укромный уголок.

Помощь в прочесывании местности оказывают и высокотехнологичные средства. Кинологические расчеты МВД с помощью служебных собак досконально обыскивают самые мельчайшие изгибы берега. Задействован авиамониторинг с привлечением вертолета для воздушной разведки сложных участков и островов реки. Судоходная инспекция с применением гидролокаторов сканирует речное дно. Возможное нахождение пропавших в акватории тщательно отслеживается и водолазами.

Несмотря на пасмурную и дождливую майскую погоду Приуралья, поиски идут круглосуточно, не прерываясь даже в ночные часы при благоприятной обстановке. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» демонстрируют невероятную самоотдачу, не жалея сил для успешного завершения грандиозной операции по розыску пропавших детей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан».