На трассе в Башкирии водитель легковушки погиб, столкнувшись со встречным грузовиком
12:15, 09 май 2024
В четверг, 9 мая, на трассе М-7 в Дюртюлинском районе Башкирии, неподалеку от села Салпарово, произошла жуткая авария. Легковой автомобиль Toyota Prius, выехав на полосу встречного движения, лоб в лоб столкнулся с грузовиком FAW.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля, мужчина 1979 года рождения, скончался на месте происшествия. Спасти его, к сожалению, не удалось. Водитель грузовика, к счастью, не пострадал.
На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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