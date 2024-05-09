На трассе в Башкирии водитель легковушки погиб, столкнувшись со встречным грузовиком

12:15, 09 май 2024

В четверг, 9 мая, на трассе М-7 в Дюртюлинском районе Башкирии, неподалеку от села Салпарово, произошла жуткая авария. Легковой автомобиль Toyota Prius, выехав на полосу встречного движения, лоб в лоб столкнулся с грузовиком FAW.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, мужчина 1979 года рождения, скончался на месте происшествия. Спасти его, к сожалению, не удалось. Водитель грузовика, к счастью, не пострадал.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Госкомитет РБ по ЧС