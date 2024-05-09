Трансляцию IPTV «Уфанета» в Башкирии взломали во время Парада Победы
14:01, 09 май 2024
9 мая, в день празднования Дня Победы, трансляция парада на телеканалах «Уфанета» была прервана из-за взлома. Зрители вместо торжественного шествия на экранах своих телевизоров увидели кадры и лозунги, связанные с Украиной.
По словам пользователей, на некоторых каналах трансляция просто застыла на одном кадре, а на других вместо парада транслировались провокационные изображения и тексты. После обнаружения взлома «Уфанет» был вынужден отключить IPTV для пользователей, затронутых проблемой.
В компании «Уфанет» отреагировали на ситуацию, заявив, что осведомлены о проблеме и предпринимают все необходимые меры для ее решения.
Стоит отметить, что это не первый случай кибератаки на «Уфанет». В апреле этого года сеть компании подверглась массированной DDoS-атаке, которую «Уфанет» связывает с действиями «крупной компании с тысячами сотрудников».
В настоящее время к расследованию инцидента подключены МВД и Роскомнадзор.