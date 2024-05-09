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Глава Башкирии сообщил об атаке БПЛА в промзоне Салавата - видео

Глава Башкирии сообщил об атаке БПЛА в промзоне Салавата - видео

14:17, 09 май 2024

Празднование Дня Победы в Башкирии было омрачено атакой беспилотного летательного аппарата, совершенной в полуденный час на промышленную зону одного из крупнейших нефтехимических предприятий региона.

Около 13:00 по местному времени жители Салавата стали свидетелями густого дыма, поднимавшегося над территорией завода «Газпром нефтехим Салават». Как выяснилось позже, причиной задымления стала атака беспилотника на одну из производственных установок предприятия. На месте происшествия незамедлительно развернули работу экстренные службы и правоохранительные органы.

К счастью, на данный момент не поступало сообщений о пострадавших. Официальные представители завода заверили, что производство продолжает функционировать в штатном режиме, несмотря на произошедший инцидент.

Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил решительное осуждение этой попытки осквернить радостные майские торжества.

— Это явная провокация, направленная на то, чтобы опорочить наш священный праздник, — заявил он. — Однако мы не намерены поддаваться на подобные выходки и будем продолжать отмечать День Победы с должным почтением.

Атака беспилотного летательного аппарата в Салавате стала первым подобным инцидентом на территории Башкирии. Ранее похожие случаи уже имели место в соседних регионах, таких как Татарстан, где украинский беспилотник был перехвачен, и Мордовия. Предвидя возможные угрозы, глава республики Радий Хабиров заявлял в апреле, что власти готовятся к наихудшему сценарию развития событий с учетом участившихся атак дронов в близлежащих субъектах.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Теги: Салават происшествия
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