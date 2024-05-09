На месте атаки БПЛА в Башкирии работают пожарные

15:40, 09 май 2024

В башкирском городе Салавате произошла атака беспилотного летательного аппарата на стратегически важный промышленный объект.

По данным чрезвычайных служб, беспилотник нанес удар по насосной станции предприятия "Газпром нефтехим Салават", повредив строение и вызвав задымление в районе одной из установок. Несмотря на тревожную ситуацию, к счастью, не было зафиксировано возгораний или пострадавших среди персонала и местных жителей.

На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты пожарной службы МЧС России по Башкирии, а также представители ведомственных экстренных служб. Объединив усилия, более 30 профессионалов и 6 единиц спецтехники приступили к устранению последствий атаки и обеспечению безопасности в зоне инцидента.

Руководство МЧС по Республике Башкортостан заверило, что предпринимаются все необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий происшествия. Для мониторинга качества воздуха на месте была развернута передвижная лаборатория, а Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям сообщил об отсутствии открытого горения на поврежденной установке.

Глава Башкирии Радий Хабиров, ссылаясь на данные экстренных служб, подтвердил факт атаки беспилотника на промышленную зону Салавата. Несмотря на инцидент, он заверил, что предприятие "Газпром нефтехим Салават" продолжает функционировать в штатном режиме.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ