Глава атакованного БПЛА города в Башкирии обратился к жителям
16:01, 09 май 2024
Сегодня утром промзона Салавата подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. Информацию об этом подтвердил глава Башкирии Радий Хабиров. К счастью, никто не пострадал.
В связи с происшествием временно исполняющий обязанности главы администрации Салавата Артур Рундау обратился к жителям города. Он призвал их не поддаваться панике и доверять только официальным и проверенным источникам информации.
«Сейчас на месте происшествия работают все необходимые службы. Специалисты проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей», — заявил Рундау.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
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