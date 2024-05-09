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Глава атакованного БПЛА города в Башкирии обратился к жителям

Глава атакованного БПЛА города в Башкирии обратился к жителям

16:01, 09 май 2024

Сегодня утром промзона Салавата подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. Информацию об этом подтвердил глава Башкирии Радий Хабиров. К счастью, никто не пострадал.

В связи с происшествием временно исполняющий обязанности главы администрации Салавата Артур Рундау обратился к жителям города. Он призвал их не поддаваться панике и доверять только официальным и проверенным источникам информации.

«Сейчас на месте происшествия работают все необходимые службы. Специалисты проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей», — заявил Рундау.
На месте атаки БПЛА в Башкирии работают пожарные

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Теги: Салават
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