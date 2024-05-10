Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии глава семьи спас из пожара в доме двух маленьких детей и жену

В Башкирии глава семьи спас из пожара в доме двух маленьких детей и жену

11:48, 10 май 2024

Огненная стихия едва не унесла жизни семьи из Иглино. Вторая половина ночи, дети спят, тишина нарушается пожарным извещателем, подаренным в роддоме. Отец семейства, 35-летний мужчина, сквозь сон понимает весь ужас происходящего. Пожар, начавшийся на веранде, стремительно перекрывает выход.

В считанные секунды он будит жену, хватает детей — 4-х летнего сына и 2-х летнюю дочку — и, действуя инстинктивно, эвакуирует их через окно. Сам же, пытаясь спасти имущество, получает ожоги правой руки.

К счастью, пожарные, прибывшие на место происшествия, оперативно сработали и не допустили распространения огня на соседние дома. Однако, дом семьи спасти не удалось: пламя полностью уничтожило дощатый Г-образный пристрой, а сам дом получил значительные повреждения.

«Главное, что все живы», — с облегчением говорят пострадавшие. Они признаются, что извещатель, подаренный им в роддоме два года назад, стал настоящим спасением.

В квартире лопнули окна: в Уфе при пожаре погиб мужчина

Читайте также:

В квартире лопнули окна: в Уфе при пожаре погиб мужчина
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Иглино происшествия пожар
Читайте также

В Шаранском районе, из-за непотушенной сигареты отца, едва не погибла многодетная семья
Общество в Башкирии
В Шаранском районе, из-за непотушенной сигареты отца, едва не погибла многодетная семья
Пожар в Бирске: женщина через окно вытащила из огня четверых детей и бабушку
Происшествия в Башкирии
Пожар в Бирске: женщина через окно вытащила из огня четверых детей и бабушку
В Башкирии после пожара на автомойке обнаружили труп мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии после пожара на автомойке обнаружили труп мужчины
Многодетная семья из Башкирии лишилась дома в результате пожара
Происшествия в Башкирии
Многодетная семья из Башкирии лишилась дома в результате пожара


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok