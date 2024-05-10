В Башкирии глава семьи спас из пожара в доме двух маленьких детей и жену

11:48, 10 май 2024

Огненная стихия едва не унесла жизни семьи из Иглино. Вторая половина ночи, дети спят, тишина нарушается пожарным извещателем, подаренным в роддоме. Отец семейства, 35-летний мужчина, сквозь сон понимает весь ужас происходящего. Пожар, начавшийся на веранде, стремительно перекрывает выход.

В считанные секунды он будит жену, хватает детей — 4-х летнего сына и 2-х летнюю дочку — и, действуя инстинктивно, эвакуирует их через окно. Сам же, пытаясь спасти имущество, получает ожоги правой руки.

К счастью, пожарные, прибывшие на место происшествия, оперативно сработали и не допустили распространения огня на соседние дома. Однако, дом семьи спасти не удалось: пламя полностью уничтожило дощатый Г-образный пристрой, а сам дом получил значительные повреждения.

«Главное, что все живы», — с облегчением говорят пострадавшие. Они признаются, что извещатель, подаренный им в роддоме два года назад, стал настоящим спасением.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ