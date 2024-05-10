В Башкирии после ДТП одна из машин загорелась, а другая вылетела в кювет
13:46, 10 май 2024
Сегодня утром на трассе вблизи села Петровское Ишимбайского района Башкирии произошло серьезное ДТП. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.
По имеющимся данным, два автомобиля не смогли разминуться на дороге, что привело к столкновению. Один из них, не справившись с управлением, вылетел в кювет, а второй, получив повреждения, загорелся.
На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные и другие экстренные службы. В настоящее время марки машин, а также информация о возможных жертвах или пострадавших в аварии, не разглашаются.
Подробности ДТП выясняются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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