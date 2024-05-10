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В Башкирии после ДТП одна из машин загорелась, а другая вылетела в кювет

В Башкирии после ДТП одна из машин загорелась, а другая вылетела в кювет

13:46, 10 май 2024

Сегодня утром на трассе вблизи села Петровское Ишимбайского района Башкирии произошло серьезное ДТП. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

По имеющимся данным, два автомобиля не смогли разминуться на дороге, что привело к столкновению. Один из них, не справившись с управлением, вылетел в кювет, а второй, получив повреждения, загорелся.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные и другие экстренные службы. В настоящее время марки машин, а также информация о возможных жертвах или пострадавших в аварии, не разглашаются.

Подробности ДТП выясняются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Ишимбайский район происшествия аварии
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