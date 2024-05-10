В Башкирии при ДТП с внедорожником и легковым авто с возгоранием погиб пассажир - видео

19:04, 10 май 2024

Сегодня на 29 километре автодороги Стерлитамак-Белорецк в Ишимбайском районе Башкирии произошло трагическое ДТП с участием внедорожника Volkswagen Amarok и легкового автомобиля Daewoo Nexia. В результате столкновения один человек погиб, 3 получили травмы различной степени тяжести.

Авария случилась около 13:00 часов. По предварительным данным, Volkswagen Amarok, двигавшийся по трассе, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Daewoo Nexia. От удара легковушка загорелась, а внедорожник отбросило в кювет.

Пассажир Daewoo Nexia погиб на месте происшествия. Водитель и два других пассажира легковушки, в том числе ребенок, с различными травмами были доставлены в больницу Стерлитамака

На месте происшествия работает следственная группа и районный прокурор Руслан Хасанов. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

Видео с места ДТП, опубликованное в сети, показывает жуткую картину: кричащую женщину оттаскивают от лежащего на асфальте человека, предположительно, погибшего. Рядом в открытом огне горит Daewoo Nexia.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: прокуратура Башкирии

Видео: ГИБДД по РБ