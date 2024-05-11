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Стали известны подробности смертельной аварии на трассе в Ишимбайском районе Башкирии

Стали известны подробности смертельной аварии на трассе в Ишимбайском районе Башкирии

10:53, 11 май 2024

Жуткая авария произошла на трассе Стерлитамак-Белорецк неподалеку от сел Петровское и Янурусово в Ишимбайском районе Башкирии. В результате лобового столкновения автомобилей «Фольксваген Амарок» и «Дэу Нексия» один человек погиб на месте, еще трое получили серьезные травмы.

По данным экстренных служб, причиной аварии стал опасный маневр водителя пикапа «Фольксваген». Совершая левый поворот, он не пропустил идущую навстречу «Нексию», в результате чего корейский автомобиль был буквально протаранен и мгновенно вспыхнул. Вырваться из горящего авто не удалось одному из пассажиров — 60-летнему мужчине.

Остальных ехавших в злополучной легковушке — 55-летнюю женщину, 10-летнюю девочку и 29-летнюю автоледи — с тяжелыми травмами экстренно госпитализировали в Стерлитамакскую больницу. У пострадавшей женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и открытые переломы обеих голеней. Ребенок отделался ушибами головы и живота. Водитель с черепно-мозговой травмой, переломом плеча и ушибом копчика находится в крайне тяжелом состоянии.

Четверых мужчин из пикапа, по невероятному стечению обстоятельств избежавших серьезных повреждений, медики госпитализировать не стали. «Фольксваген» от сильнейшего удара съехал в кювет.

Обстоятельства чудовищной трагедии сейчас тщательно расследуются сотрудниками ГИБДД. Но уже известны предварительные выводы спасателей МЧС — виновником ДТП оказался водитель пикапа, не уступивший дорогу при повороте.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия аварии
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