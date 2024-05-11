В Уфе пропала 13-летняя Рената Галимова
17:37, 11 май 2024
13-летняя Рената Галимова бесследно исчезла в Уфе 10 мая. С тех пор о ее местонахождении нет ни малейшей информации. Обеспокоенные родные и близкие девочки обратились за помощью к спасателям и волонтерам, а также к общественности.
Приметы Ренаты:
- Рост: 165 см
- Телосложение: среднее
- Волосы: черные
- Глаза: серо-карие
В день исчезновения была одета в:
- Черное длинное пальто
- Черно-белые клетчатые штаны
- Ботинки
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ренаты, просят сообщить по номерам:
- 8-937-3-102-112
- 112
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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