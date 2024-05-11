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В Уфе пропала 13-летняя Рената Галимова

В Уфе пропала 13-летняя Рената Галимова

17:37, 11 май 2024

13-летняя Рената Галимова бесследно исчезла в Уфе 10 мая. С тех пор о ее местонахождении нет ни малейшей информации. Обеспокоенные родные и близкие девочки обратились за помощью к спасателям и волонтерам, а также к общественности.

Приметы Ренаты:
  • Рост: 165 см
  • Телосложение: среднее
  • Волосы: черные
  • Глаза: серо-карие

В день исчезновения была одета в:

  • Черное длинное пальто
  • Черно-белые клетчатые штаны
  • Ботинки

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ренаты, просят сообщить по номерам:

  • 8-937-3-102-112
  • 112
В Уфе волонтеры сообщили важные сведения о ходе поисков пропавших подростков

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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