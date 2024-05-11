В Уфе пропала 13-летняя Рената Галимова

17:37, 11 май 2024

13-летняя Рената Галимова бесследно исчезла в Уфе 10 мая. С тех пор о ее местонахождении нет ни малейшей информации. Обеспокоенные родные и близкие девочки обратились за помощью к спасателям и волонтерам, а также к общественности.

Рост: 165 см

Телосложение: среднее

Волосы: черные

Глаза: серо-карие

Приметы Ренаты:

В день исчезновения была одета в:

Черное длинное пальто

Черно-белые клетчатые штаны

Ботинки

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ренаты, просят сообщить по номерам:

8-937-3-102-112

112

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети