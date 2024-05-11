В Башкирии ДПС задержала 42-летнего браконьера

17:59, 11 май 2024

В ходе профилактической операции «Нерест» в Краснокамском районе Башкирии правоохранители пресекли деятельность очередного браконьера.

Как сообщает начальник ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов, инспекторы ДПС, патрулируя село Николо-Березовка, остановили автомобиль «Нива», за рулем которого находился 42-летний житель Нефтекамска.

При досмотре транспортного средства стражи порядка обнаружили в салоне и багажном отделении надувную лодку, сеть, а также мешок, наполненный рыбой различных пород.

Среди улова особое внимание привлекли 11 лещей внушительных размеров — от 34 до 40 см в длину.

В отношении нерадивого рыбака, нарушившего правила рыболовства, будет принято соответствующее процессуальное решение.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: телеграм-канал начальника управления ГИБДД Владимира Севастьянова