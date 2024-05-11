В Башкирии ДПС задержала 42-летнего браконьера
17:59, 11 май 2024
В ходе профилактической операции «Нерест» в Краснокамском районе Башкирии правоохранители пресекли деятельность очередного браконьера.
Как сообщает начальник ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов, инспекторы ДПС, патрулируя село Николо-Березовка, остановили автомобиль «Нива», за рулем которого находился 42-летний житель Нефтекамска.
При досмотре транспортного средства стражи порядка обнаружили в салоне и багажном отделении надувную лодку, сеть, а также мешок, наполненный рыбой различных пород.
Среди улова особое внимание привлекли 11 лещей внушительных размеров — от 34 до 40 см в длину.
В отношении нерадивого рыбака, нарушившего правила рыболовства, будет принято соответствующее процессуальное решение.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: телеграм-канал начальника управления ГИБДД Владимира Севастьянова
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