Житель Башкирии утонул в озере в салоне ВАЗ-2114

19:14, 11 май 2024

Сегодня в окрестностях села Улькунды в Дуванском районе Башкирии произошла трагедия. Из озера был извлечен затонувший автомобиль ВАЗ-2114, внутри которого находилось тело 53-летнего мужчины.

С 5 мая 2024 года мужчина числился без вести. Утром того дня он выехал из деревни Митрофановка на своем ВАЗ-2114, направляясь домой в село Улькунды. Однако до пункта назначения он так и не добрался.

Родные и близкие, не дождавшись его возвращения, забили тревогу. Поиски велись на протяжении 6 дней. Поначалу версия о том, что он мог утонуть, не рассматривалась. Однако, по мере безрезультатных поисков, она становилась все более вероятной.

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС прибыли в село Улькунды для обследования дна водоема. К сожалению, их опасения подтвердились: на дне озера был обнаружен затонувший автомобиль с водителем внутри.

Причины трагедии пока не установлены. Обстоятельства происшествия выясняются.

Читайте также: Стали известны подробности смертельной аварии на трассе в Ишимбайском районе Башкирии

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС