В Уфе пожар уничтожил 5 дачных домиков
23:31, 11 май 2024
Накануне на окраине Уфы в садовом товариществе «Ручеек» произошел страшный пожар. Пламя, раздуваемое порывами ветра, охватило несколько строений на разных участках.
Когда на место ЧП прибыли пожарные расчеты МЧС, огонь уже бушевал в нескольких садовых домах, быстро перекидываясь на соседние строения. Сильный ветер подстегивал пламя, делая его неуправляемым.
В считанные минуты огонь повредил пять дачных домов и одну беседку. Общая площадь пожара составила около 107 квадратных метров.
Борьба с огненной стихией длилась более полутора часов. На тушение пожара были брошены все силы: 24 огнеборца МЧС России и семь единиц техники. Для бесперебойной подачи воды к месту происшествия с помощью трех мотопомп забирали воду из реки Уфа.
К счастью, никто из людей не пострадал.
Предварительная версия причины пожара — неисправность электрооборудования, приведшая к короткому замыканию.
В настоящее время сотрудники МЧС проводят тщательное расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.