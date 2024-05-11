В Уфе пожар уничтожил 5 дачных домиков

23:31, 11 май 2024

Накануне на окраине Уфы в садовом товариществе «Ручеек» произошел страшный пожар. Пламя, раздуваемое порывами ветра, охватило несколько строений на разных участках.

Когда на место ЧП прибыли пожарные расчеты МЧС, огонь уже бушевал в нескольких садовых домах, быстро перекидываясь на соседние строения. Сильный ветер подстегивал пламя, делая его неуправляемым.

В считанные минуты огонь повредил пять дачных домов и одну беседку. Общая площадь пожара составила около 107 квадратных метров.

Борьба с огненной стихией длилась более полутора часов. На тушение пожара были брошены все силы: 24 огнеборца МЧС России и семь единиц техники. Для бесперебойной подачи воды к месту происшествия с помощью трех мотопомп забирали воду из реки Уфа.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Предварительная версия причины пожара — неисправность электрооборудования, приведшая к короткому замыканию.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят тщательное расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ