В Уфе молодой парень сильно пострадал в пожаре на шиномонтажке

11:20, 12 май 2024

В ночь с 11 на 12 мая в Уфе на Индустриальном шоссе случился пожар в шиномонтажной мастерской «5 колесо».

Пламя охватило площадь 20 квадратных метров, потребовав слаженной работы 11 пожарных расчетов. Спустя 45 минут упорной борьбы с огнем спасателям удалось локализовать возгорание.

К сожалению, ЧП не обошлось без пострадавших. 18-летний юноша получил обширные ожоги 1, 2 и 3 степени лица, шеи, рук и ног. Кроме того, он получил ингаляционную травму и ожоговый шок. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

Причины пожара устанавливаются дознавателем МЧС России.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ