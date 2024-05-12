В Уфе молодой парень сильно пострадал в пожаре на шиномонтажке
11:20, 12 май 2024
В ночь с 11 на 12 мая в Уфе на Индустриальном шоссе случился пожар в шиномонтажной мастерской «5 колесо».
Пламя охватило площадь 20 квадратных метров, потребовав слаженной работы 11 пожарных расчетов. Спустя 45 минут упорной борьбы с огнем спасателям удалось локализовать возгорание.
К сожалению, ЧП не обошлось без пострадавших. 18-летний юноша получил обширные ожоги 1, 2 и 3 степени лица, шеи, рук и ног. Кроме того, он получил ингаляционную травму и ожоговый шок. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.
Причины пожара устанавливаются дознавателем МЧС России.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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