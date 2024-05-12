В Башкирии погибла пенсионерка, решив погреться газовой плитой, двое детей в больнице

15:05, 12 май 2024

В жилом многоквартирном доме города Октябрьский произошла трагедия: 63-летняя женщина и двое детей 7 и 6 лет отравились угарным газом.

Как сообщает МЧС по РБ, пенсионерка, пытаясь согреть квартиру, включила духовку газовой плиты. К сожалению, эта попытка обернулась трагедией.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины. Дети, находившиеся в сознании, были экстренно доставлены в реанимационное отделение городской больницы. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ