В Башкирии погибла пенсионерка, решив погреться газовой плитой, двое детей в больнице
15:05, 12 май 2024
В жилом многоквартирном доме города Октябрьский произошла трагедия: 63-летняя женщина и двое детей 7 и 6 лет отравились угарным газом.
Как сообщает МЧС по РБ, пенсионерка, пытаясь согреть квартиру, включила духовку газовой плиты. К сожалению, эта попытка обернулась трагедией.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины. Дети, находившиеся в сознании, были экстренно доставлены в реанимационное отделение городской больницы. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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