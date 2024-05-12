В Уфе в 9-этажном доме случился очередной смертельный пожар

15:13, 12 май 2024

В Уфе на улице Ферина вновь вспыхнул пожар в 9-этажном доме. Сегодняшний инцидент, к сожалению, омрачился трагедией: 65-летний мужчина погиб в огне.

Около 2 часов ночи 12 мая в диспетчерскую МЧС Башкирии поступил тревожный звонок от жильцов дома 1/1 по улице Ферина. На 4-м этаже вспыхнул пожар, густой дым заполонил коридоры, мешая эвакуации людям. На место происшествия тут же выехали 38 спасателей и 13 единиц техники.

Слаженная работа пожарных позволила спасти 67 человек, среди которых 15 детей. К сожалению, после ликвидации огня в квартире на 4-м этаже было обнаружено тело 65-летнего мужчины. 25-летняя девушка, получившая ожоги верхних дыхательных путей, была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый пожар в злополучном доме. В 2021 и 2022 годах здесь также бушевали крупные пожары. Первый из них обернулся трагедией: погибли две женщины и 12-летний мальчик. К счастью, второй пожар 2022 года не привел к летальным исходам.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ