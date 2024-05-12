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В Уфе завершился 43 день поисков двух пропавших подростков

В Уфе завершился 43 день поисков двух пропавших подростков

20:07, 12 май 2024

Больше месяца, с 30 марта, в Уфе ведутся поиски двух пропавших подростков — 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова.

Подростки бесследно исчезли, отправившись на прогулку в окрестностях оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева. С тех пор их никто не видел.

Родные, не дождавшись детей домой, забили тревогу. Поисковые работы развернулись незамедлительно. В лесном массиве, близ 6-й городской пристани, были обнаружены портфели пропавших мальчиков. Позже, на берегу реки Белой, нашли сапог одного из них.

Несмотря на усилия спасателей, сотрудников МЧС и волонтеров, поиски юных уфимцев пока не увенчались успехом.

Спасатели Управления гражданской защиты Уфы подводят итоги 44-го дня поисковой операции:

«Сегодня на катерах были обследованы 72 километра акватории и береговой линии реки Белой. Особое внимание уделялось местам скопления мусора и топляка», — сообщили в ведомстве.
В Уфе волонтеры сообщили важные сведения о ходе поисков пропавших подростков

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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