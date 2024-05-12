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Найден, жив: в Башкирии спасатели сообщили радостную новость

Найден, жив: в Башкирии спасатели сообщили радостную новость

21:56, 12 май 2024

Спасатели Башкирии сообщили о благополучном завершении поисков 60-летнего жителя деревни Кусепеево Салаватского района, который накануне утром ушел в лес за лошадьми и не вернулся.

Мужчина, отправившись на поиски табуна, углубился в лес на 23 километра от дома и забрел на территорию Челябинской области. Настигшие сумерки вынудили его развести костер и заночевать под открытым небом.

Утром, обнаружив своих лошадей неподалеку от места ночевки, мужчина двинулся с ними в сторону дома. Как только в зоне его досягаемости появилась мобильная связь, он незамедлительно сообщил о своем местонахождении и самочувствии.

Целые сутки поисковые работы, в которых были задействованы местные жители, спасатели и сотрудники полиции, не давали результатов. Лишь счастливый случай и собственная стойкость помогли потерявшемуся мужчине вернуться домой.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: Салаватский район происшествия поиск
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