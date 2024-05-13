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В Уфе ищут молодую девушку

В Уфе ищут молодую девушку

09:13, 13 май 2024

В Уфе 8 мая бесследно пропала 20-летняя Карина Кашапова. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» уже пять дней безуспешно пытаются найти молодую девушку.

Карина, по словам волонтеров, худощавого телосложения, рост 160 см. У нее темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в неизвестную одежду.
«О местонахождении Карины с 8 мая ничего неизвестно», — сообщают волонтеры.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Карине Кашаповой, просят сообщить по телефону 8 800-700-54-52 или 112.

Найден, жив: в Башкирии спасатели сообщили радостную новость

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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