В Уфе ищут молодую девушку

09:13, 13 май 2024

В Уфе 8 мая бесследно пропала 20-летняя Карина Кашапова. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» уже пять дней безуспешно пытаются найти молодую девушку.

«О местонахождении Карины с 8 мая ничего неизвестно», — сообщают волонтеры.

Карина, по словам волонтеров, худощавого телосложения, рост 160 см. У нее темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в неизвестную одежду.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Карине Кашаповой, просят сообщить по телефону 8 800-700-54-52 или 112.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети