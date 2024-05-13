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В Уфе молодой парень выпал с 14-го этажа

В Уфе молодой парень выпал с 14-го этажа

12:05, 13 май 2024

Сегодня утром в Сипайлово, на Набережной реки Уфы, произошла трагедия: молодой человек погиб, упав с 14-го этажа жилого дома.

Сообщается, что экстренные службы получили сообщение о падении человека с высоты рано утром. Прибывшие на место происшествия полицейские и медики констатировали смерть пострадавшего.

Очевидцы, ставшие свидетелями трагедии, утверждают, что погибшему было на вид 23-25 лет. Он упал с 14-го этажа, а что стало причиной падения, пока неизвестно.

На видеокадрах видно, как молодой человек падает на землю, ударяется о забор, и его тело отбрасывает к проезжей части. Вскоре на месте происшествия появляются очевидцы, а затем и сотрудники полиции и скорой помощи.

Следственный комитет Башкирии уже начал проверку по данному факту. О причинах трагедии и личности погибшего будет сообщено позднее.

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В Уфе погиб подросток, выпав из окна 13 этажа жилого дома

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия
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