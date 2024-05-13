В Уфе сообщили новые подробности поисков двух пропавших подростков
15:06, 13 май 2024
Поиски пропавших подростков Павла Паличева и Дамира Адигамова продолжаются уже почти полтора месяца, но усилия спасателей и волонтеров пока не увенчались успехом.
Согласно последним данным, поисковая операция сосредоточена в акватории и вдоль береговой линии реки Белой, протекающей через Уфу. Кирилл Первов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, сообщил, что за минувшую неделю в поисках принимали участие 83 человека и 21 единица техники, включая двукратное привлечение спасательного вертолета.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Управление гражданской защиты Уфы.
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