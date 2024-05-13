В Уфе произошла массовая авария

19:40, 13 май 2024

Сегодня вблизи ТЦ «Мега» в Уфе произошло массовое ДТП с участием четырех легковушек. Инцидент, к счастью, обошелся без пострадавших, но на время стал причиной серьезных заторов в час пик.

По предварительной информации, 60-летний водитель Nissan X-Trail, двигаясь по направлению к Уфе, не справился с управлением и совершил столкновение с попутными Omoda и Geely. От удара Geely отбросило на парапет, а сам Nissan, перевернувшись, столкнулся с Lada X-Ray.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время ведутся работы по установлению точной причины аварии и сбору всех необходимых материалов.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГИБДД по РБ