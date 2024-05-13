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Полиция вышла на след пропавшей 20-летней жительницы Уфы

Полиция вышла на след пропавшей 20-летней жительницы Уфы

20:20, 13 май 2024

Родные 20-летней Карины Кашаповой, пропавшей без вести 8 мая, получили обнадеживающие новости от полиции.

По предварительной информации, девушка могла покинуть пределы Республики Башкортостан и сейчас находится в другом регионе.
— Следствие располагает данными о перемещении Карины за пределы республики, — сообщила Алина К., родственница пропавшей. — В связи с этим поисковые мероприятия будут развернуты в том регионе, куда она предположительно направилась. На данный момент поиски не завершены. Информация о перемещении Карины была передана в поисковый отряд «Лиза Алерт» ее мамой.

Напомним, Карина Кашапова пропала 8 мая. К поискам девушки подключились волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Карины, просят сообщить по телефону 8–800-700–54-52.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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