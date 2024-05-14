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Жительница Башкирии отдала мошенникам 3 млн рублей

Жительница Башкирии отдала мошенникам 3 млн рублей

09:21, 14 май 2024

В Караидельском районе Башкирии 53-летняя женщина стала жертвой мошенников, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов. Несколько дней настойчивые звонки с неизвестного номера заставили ее поверить, что на нее оформляют крупный кредит. Поддавшись на уловки аферистов, женщина оформила «встречный» кредит и перевела на «безопасный» счет более 3 миллионов рублей, включая заемные средства.

В Октябрьском районе схожая история произошла с 42-летней жительницей. Под предлогом легкого заработка на инвестициях мошенники в мессенджере убедили ее вложить 600 тысяч рублей в фиктивную «инвестплощадку».

Как сообщает МВД по РБ, за минувшие выходные мошенники похитили у жителей Башкирии в общей сложности 10 миллионов рублей. Несмотря на осведомленность о распространенных схемах обмана, люди продолжают попадаться на удочку злоумышленников.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Караидельский район мошенники
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