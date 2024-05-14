Вахтовик из Башкирии погиб, перевернувшись на БелАЗе в Свердловской области

12:20, 14 май 2024

13 мая в Свердловской области, на Качканарском горно-обогатительном комбинате, произошла трагедия. 37-летний житель Башкирии, управляя БелАЗом, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водитель двигался задним ходом. Мощный самосвал, сорвавшись с 70-метровой высоты, пролетел три уровня карьера, прежде чем остановиться.

К сожалению, от полученных травм водитель погиб на месте до приезда скорой помощи.

Погибшим оказался уроженец Башкортостана, отец троих детей. Его стаж работы трактористом-машинистом составлял 3 года.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ТГ-канал «Новости Екатеринбурга»