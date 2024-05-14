Вахтовик из Башкирии погиб, перевернувшись на БелАЗе в Свердловской области
12:20, 14 май 2024
13 мая в Свердловской области, на Качканарском горно-обогатительном комбинате, произошла трагедия. 37-летний житель Башкирии, управляя БелАЗом, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водитель двигался задним ходом. Мощный самосвал, сорвавшись с 70-метровой высоты, пролетел три уровня карьера, прежде чем остановиться.
К сожалению, от полученных травм водитель погиб на месте до приезда скорой помощи.
Погибшим оказался уроженец Башкортостана, отец троих детей. Его стаж работы трактористом-машинистом составлял 3 года.
В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.
Видео крушения смотрите в нашем Телеграм-канале.
Читайте также:В Уфе произошла массовая авария
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ТГ-канал «Новости Екатеринбурга»
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель «Лифана» погиб, вылетев в кювет
Происшествия в Башкирии
Не выжил после столкновения с опорой: в Башкирии погиб 24-летний водитель
Происшествия в Башкирии
На трассе в Башкирии в жуткой аварии погиб водитель из Свердловской области
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет