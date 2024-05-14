В Башкирии ведутся поиски пропавшего месяц назад Наиля Туйсина

14:49, 14 май 2024

С 8 апреля 2024 года в селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии без вести пропал 48-летний житель Туйсин Наиль Нурахметович. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Башкортостан.

На момент исчезновения мужчина был одет в камуфляжную куртку. Его рост составляет 173 см, телосложение — среднее, волосы темные, глаза карие.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Туйсина Наиля Нурахметовича, просят сообщить в поисковый отряд «Лиза Алерт» по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

Любая информация может быть важна!

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети