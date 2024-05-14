Во Владивостоке обнаружили мертвой 20-летнюю студентку из Уфы

19:47, 14 май 2024

Во Владивостоке нашли мертвой 20-летнюю девушку из Уфы, о пропаже которой заявили родители. Об этом сообщила родственница студентки.

Из Уфы в приморскую столицу путь студентки лежал через Новосибирск. Под предлогом болезни она не пришла на занятия в университет. Поездка тщательно скрывалась Кариной от семьи и близких вплоть до 8 мая, когда её мобильный внезапно стал недоступен.

По странному стечению обстоятельств, девушка как будто пыталась замести следы в интернете, удалив все аккаунты в соцсетях и даже электронную почту, лишив возможности отследить её перемещения. Причины этих действий, равно как и сама цель поездки на Дальний Восток, остаются пока неизвестными.

В минувшие дни родные и правоохранительные органы безуспешно вели поиски пропавшей, пока не получили известие о самом худшем исходе. Обстоятельства и причины трагической гибели молодой студентки предстоит выяснить следствию.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети