В Уфе завершился 46 день поисков двух пропавших подростков

20:00, 14 май 2024

История о двух пропавших без вести 13-летнем Павле Паличеве и 14-летнем Дамире Адигамове потрясла Уфу. 14 мая ознаменовало 46-й день поисков юных спортсменов, занимавшихся спортивным туризмом. Несмотря на усилия спасателей, полиции и множества волонтеров, поиски пока не увенчались успехом.

Все началось в конце марта, когда Павел и Дамир не вернулись домой после тренировки в Детском центре "Меридиан". Мальчики блистали на недавних соревнованиях по спортивному туризму "Туристская лыжня-2024", заняв почетное первое место. После занятий 30 марта они отправились на прогулку неподалеку, в район детского лагеря "Чайка". Однако на связь с родителями подростки так и не вышли.

Первым тревожным сигналом стала находка 31 марта рюкзаков мальчиков в лесу возле 6-й пристани на реке Белой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения детей. Масштабная операция была развернута стремительно: к поискам привлекли спасателей, водолазов, кинологов и многочисленных добровольцев.

На протяжении почти полутора месяцев поисковые отряды прочесывали окрестные леса, берега и акватории рек. Недавно, в связи с таянием льдов и опасным половодьем, водолазные работы пришлось временно приостановить. Однако наземные силы лишь усилили поиски, распределив дополнительные наблюдательные пункты вниз по течению Белой.

Так, только в минувший понедельник спасатели Уфимского управления гражданской защиты и ЦПСО АСС Госкомитета РБ по ЧС обследовали внушительные 93 км речной акватории и береговой линии на плавсредствах. Но, увы, пока поиски не приносят результатов.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: УГЗ Уфы