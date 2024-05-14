Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Житель Башкирии задушил электрическим шнуром девушку

Житель Башкирии задушил электрическим шнуром девушку

23:15, 14 май 2024

В Краснокамском районе Башкирии 35-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, стал фигурантом дела о жестоком убийстве. Как сообщает пресс-служба местного суда, трагедия разыгралась на фоне бытового конфликта.

По данным следствия, между обвиняемым и его 27-летней знакомой вспыхнула ссора. В пылу ярости мужчина набросился на женщину, сначала сдавив ей горло руками, а затем, используя электрический шнур, окончательно добил свою жертву.

Жестокость преступления и наличие у фигуранта судимости обусловили незамедлительное возбуждение уголовного дела. Однако на этом история не закончилась. Суд, учитывая возможные риски, связанные с личностью обвиняемого, санкционировал его арест на два месяца.

По версии следствия, мужчина не только расправился со своей знакомой, но и мог угрожать ее родственникам, пытаясь добиться от них ложных показаний или каким-либо образом воспрепятствовать ходу расследования.

В настоящее время расследование продолжается. Собраны все необходимые доказательства, назначены экспертизы. Суд намерен дать справедливую оценку содеянному.

В Башкирии женщина расстреляла приятеля из пневматической винтовки

Читайте также:

В Башкирии женщина расстреляла приятеля из пневматической винтовки
Автор: Семен Подгорный
Теги: Краснокамский район происшествия убийство
Читайте также

В Башкирии мужчина жестоко расправился с двумя женщинами
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мужчина жестоко расправился с двумя женщинами
В Башкирии женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от пьяного знакомого
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от пьяного знакомого
В Башкирии мужчина совершил убийство и расчленил тело знакомой: вынесен приговор
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мужчина совершил убийство и расчленил тело знакомой: вынесен приговор
В Башкирии мужчина жестоко расправился с возлюбленной
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина жестоко расправился с возлюбленной


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok