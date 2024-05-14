Житель Башкирии задушил электрическим шнуром девушку

23:15, 14 май 2024

В Краснокамском районе Башкирии 35-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, стал фигурантом дела о жестоком убийстве. Как сообщает пресс-служба местного суда, трагедия разыгралась на фоне бытового конфликта.

По данным следствия, между обвиняемым и его 27-летней знакомой вспыхнула ссора. В пылу ярости мужчина набросился на женщину, сначала сдавив ей горло руками, а затем, используя электрический шнур, окончательно добил свою жертву.

Жестокость преступления и наличие у фигуранта судимости обусловили незамедлительное возбуждение уголовного дела. Однако на этом история не закончилась. Суд, учитывая возможные риски, связанные с личностью обвиняемого, санкционировал его арест на два месяца.

По версии следствия, мужчина не только расправился со своей знакомой, но и мог угрожать ее родственникам, пытаясь добиться от них ложных показаний или каким-либо образом воспрепятствовать ходу расследования.

В настоящее время расследование продолжается. Собраны все необходимые доказательства, назначены экспертизы. Суд намерен дать справедливую оценку содеянному.

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Автор: Семен Подгорный