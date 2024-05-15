Пожилая супружеская пара погибла при ночном пожаре в Башкирии

09:05, 15 май 2024

В Татышлинском районе Башкирии произошла трагедия: в результате пожара в деревне Новокайпаново погибли 86-летний мужчина и 85-летняя женщина.

Возгорание произошло в 4 часа ночи. К моменту прибытия пожарных и добровольцев бревенчатый дом с верандой был полностью охвачен пламенем.

Спасатели бросили все силы на борьбу с огнем: на тушение были задействованы 11 человек и 4 единицы техники.

К сожалению, пожар унес жизни пожилой пары. Их тела обнаружили под завалами после того, как огонь был потушен.

«Предварительно установлено, что огонь вспыхнул на веранде, отрезав пенсионерам путь к выходу из дома», — сообщили в МЧС Башкирии.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют точную причину возгорания.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ