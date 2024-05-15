В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело 69-летнего мужчины-инвалида
10:01, 15 май 2024
Утром 15 мая в деревне Гавриловка Кугарчинского района произошел пожар. Примерно в 6 часов утра загорелся жилой бревенчатый дом. На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных МЧС России на двух единицах техники.
Пламя охватило площадь 25 квадратных метров. Несмотря на оперативную работу огнеборцев, спасти дом не удалось. К сожалению, в ходе разбора места пожара был обнаружен погибший мужчина-инвалид 1955 года рождения.
Причины трагедии пока не установлены. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, который выясняет обстоятельства и причины пожара.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: МЧС по РБ
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